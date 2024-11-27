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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عامل أجبر أجنبيا على التوقيع على إيصالات بالإكراه فى السلام

المتهم
المتهم
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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بالقاهرة لقيامه بالنصب على أحد المواطنين وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بدائرة قسم شرطة السلام أول . 

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول بتضرره من عامل، مقيم بدائرة القسم لقيامه بإعطائه مبلغ مالى "نظير شراء شقه له ولدى مطالبته بإستلام الشقة عدة مرات قام بمماطلته، فقام بالتوجه لمحل سكنه، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها المشكو فى حقه بإكراه المجنى عليه بتوقيع عدد من إيصالات الأمانة، و إقرار يفيد بأنه ليس له مبالغ مالية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (الإيصالات والإقرار المشار إليهم)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ،   تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط عامل بالقاهرة ل النصب على أحد المواطنين وإ