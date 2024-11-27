أسواق أوروبا تتراجع وسط مخاوف من تأثير سياسات ترامب التجارية

افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملاتها على انخفاض اليوم /الأربعاء/، حيث أثار المستثمرون مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لسياسات التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%، في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7%، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2%؛ وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وكان ترامب قد أعلن عن خطط لفرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، مع التلميح إلى فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات من المكسيك وكندا، ما ينهي فعليًا الاتفاقيات التجارية الإقليمية الحالية.

وحذر اقتصاديون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية، ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وأعلنت شركة الطيران إيزي جيت البريطانية عن تحقيق أرباح قياسية في السنة المالية 2024، حيث ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 34% ليصل إلى 610 ملايين جنيه إسترليني، مدعومًا بصيف قوي وزيادة الحجوزات بنسبة 56%.

وتستهدف الشركة نموًا في السعة بنسبة 3% وخفض خسائر الشتاء في السنة المالية 2025، مع توقع أرباح متوسطة الأجل تفوق مليار جنيه إسترليني.

ويترقب المستثمرون تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في مؤتمر بفرانكفورت، بينما سيتحدث نائب محافظ البنك المركزي السويدي بير جانسون في ستوكهولم.

