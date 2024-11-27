خبير سياحي يقترح عمل تمثال لمحمد صلاح في العاصمة الإدارية

تحدث وليد البطوطي، الخبير السياحي عن فوز مصر بجائزة أفضل جناح بالمعرض السياحي في بولندا، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز».

وقال «البطوطي»، إن بولندا من الدول المحبة جدًا لمصر، وأهلها يأتون إلى مصر بصورة مستمرة، كما أن السائح الواحد قد يأتي إلى القاهرة أكثر من مرة في العام الواحد.

وأضاف أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا في الترويج السياحي وذلك بأسلوب علمي، ومصر تشارك في كل المعارض السياحية الموجودة بالعالم.

وتابع أنه لا توجد دولة على وجه الأرض لديها الهرم مثل مصر، وهي علامة مهمة ويأتي السائحون لها من جميع أنحاء العالم، والمعابد المصرية لها سحرها ولا جمالها.

واقترح عمل تمثال لمحمد صلاح في العاصمة الإدارية بجوار الاستاد الرياضي، ويأتي محمد صلاح وخلفه كل محطات الإعلام الرياضية والخبرية في العالم، ما يسهم بصورة كبيرة في الترويج للسياحة.