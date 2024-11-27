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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يطلق النار على عناصر من حزب الله بزعم العودة إلى كفر كلا

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مشتبه بهم تم اكتشافهم في منطقة محظورة في الأراضي اللبنانية، بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة العبرية الرسمية أن الجنود أطلقوا طلقات تحذيرية على عناصر من حزب الله حاولوا العودة إلى كفر كلا في جنوب لبنان.

وفي أعقاب الحادث، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بالعمل بقوة ضد مثل هذه الحوادث، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال أيضًا إلى أن القوات الإسرائيلية ظلت منتشرة في مواقعها في جنوب لبنان، وأن القوات الجوية ستكون مستعدة للعمل في جميع أنحاء البلاد، وأن مجموعة الدفاع الجوي الإسرائيلية ستظل في حالة تأهب قصوى.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سيعمل الجيش ضد أي شخص يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار وسيستمر في حماية مواطني إسرائيل".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار فترة 60 يوما تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، حيث سيتم نشر الجيش اللبناني، مع تحرك حزب الله شمال نهر الليطاني.

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