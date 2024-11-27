مشاركة جامعة بني سويف في الملتقي السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فى اللقاء التنسيقي للملتقي السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة عاطف مديرة الوحدة و الدكتورة جمانة رمضان عضو تنفيذي بالوحدة.

وأوضح الدكتور منصور أن الملتقى يأتي في إطار حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والأكاديمية الكورية للتعاون الدولي KOICA، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وسفارة Newgerian، واستعرض المجلس القومي للمرأة النتائج التي تحققت من إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل ٤٢ وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة علي مستوي الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية، و تم توقيع ۲۲ بروتوكول تعاون دولي ، و ٤٠ ورشة عمل لبناء قدرات مديري وعضوات وأعضاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، وأشار الي أدوار وحدات مناهضة العنف في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي ، كما أن المجلس يعمل في إطار تحقيق دستور مصر ٢٠١٤ الذي يتضمن أكثر من 20 مادة لتمكين وحماية المرأة.

وأشار الدكتور طارق علي، أنه خلال الملتقى تم استعراض أشكال العنف المتنوعة عبر الانترنت مثل: الايذاء الجنسي والتشهير والقرصنة والملاحقة الالكترونية والعنف السيبراني" لأنه جزء من العنف من خلال التكنولوجيا، ومناقشة التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في الجامعات، بالإضافة إلى عرض بعض المقترحات والتوصيات لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالجامعات أهمها تصميم أنشطة جامعية تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة ذات الإعاقة، وإنشاء وحدات دعم متخصصة وخطوط ساخنة للإبلاغ عن العنف وتقديم الدعم الفوري لها، بالإضافة إلي توعية المجتمع الجامعي عن طريق ورش وحملات توعوية، وقد تضمن اللقاء أيضا عروض لانجازات الوحدات داخل كل جامعة.