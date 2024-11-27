استئناف حركة الملاحة المراكب الصيد بميناء البرلس

صرح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار ثلاثة أيام لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفرالشيخ انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

فيما وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في بعض مناطق المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.