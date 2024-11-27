كلية بيت لحم تطلق تدريبًا لدعم النساء والأطفال المتأثرين بالصدمات.. صور

أطلقت جمعية الراعي - كلية بيت لحم للكتاب المقدس - القدس، بالتعاون مع مؤسسة Care 4 You التدريب المكثف الثاني ضمن برنامج YARN، الذي يركز على دعم النساء والأطفال المتأثرين بالصدمات.

وأضافت الجمعية بأن البرنامج يهدف إلى تمكين النساء نفسيًا واجتماعيًا لمواجهة الصدمات، ليقمن بدورهن في توعية ودعم نساء أخريات في المجتمع، كما يشجع التدريب المشاركات على استخدام الفن والعلاج الإبداعي لتعزيز الشفاء وبناء شبكات دعم قوية.

وتابعت الجمعية: من جهة أخرى، يُعنى البرنامج بالرعاية النفسية والاجتماعية والروحية للأطفال الذين عانوا من الصدمات، بهدف مساعدتهم على استعادة توازنهم النفسي والاندماج بشكل صحي في المجتمع.

واختتمت الجمعية، بأن هذا التدريب الثاني يُعد ضمن سلسلة من أربع دورات تُعقد خلال الأشهر المقبلة، لضمان استمرارية تقديم الرعاية النفسية بفعالية للأطفال والنساء في المجتمع.

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