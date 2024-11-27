محافظ دمياط يضع حجر أساس حمام سباحة نادي المستقبل.. صور

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية رافقته فيها المهندسة شيماء صديق نائب المحافظ قام خلالها بوضع حجر الأساس لإنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بنادي المستقبل الرياضي بحضور الدكتور أمر البساطي، رئيس مجلس إدارة نادى المستقبل الرياضي وأعضاء مجلس إدارة النادى أعضاء مجلس النواب والشيوخ النائب أسامة العبد والنائب محمد الحصي والنائب أحمد البلشي والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وعبده الشعراوى القائم بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة وعمرو شروش مدير إدارة البرامج الرياضية وعادل عبد المنعم مدير إدارة الرياضة.

كما قام المحافظ بافتتاح توسعات النادي الاجتماعي لاستيعاب أعضاء النادي وتقديم خدمة مميزة.

كما بدأت فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء إنسان بمركز شباب الزهراء بإدارة شباب ميت أبو غالب بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط.

وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع، من خلال تقديم خدمات المبادرة في مختلف القطاعات التي تستهدفها المبادرة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية،

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبتوجيهات عبده الشعراوي وكيل المديرية للرياضة وإشراف مديح حماد وكيل المديرية للشباب.