النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار أمام مزلقان قرية العصلوجى أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة أمام مزلقان قرية العصلوجى نطاق مركز الزقازيق.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة بمصرع شاب أمام مزلقان العصلوجى.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين مصرع" عبد الرحمن و م ا م" 17 عاما، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفى إلى المستشفى العام والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.