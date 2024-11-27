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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غدًا.. لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير فنزويلا بالقاهرة

سفير فنزويلا في القاهرة
سفير فنزويلا في القاهرة ويلمر أومار بارينتوس
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تستضيف لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، غدًا الخميس، برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي، سفير جمهورية فنزويلا، لدى مصر ويلمر أومار بارينتوس، في الرابعة عصرا بمبنى النقابة، وذلك فى حوار مفتوح معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتي ذلك على ضوء إعلان نتيجة الانتخابات الفنزويلية الأخيرة، والتي رفضت نتيجتها الولايات المتحدة، وموقف حكومة فنزويلا من منظمة البريكس ورؤيتها أنه أداة للتحرر الاقتصادي من هيمنة الدولار على التعاملات الاقتصادية الدولية، وما هي أهم ملامح تعزيز العلاقات لفنزويلا مع الدول العربية الفترة القادمة وموقفها من القضية الفلسطينية.

وأعد اللقاء بالتنسيق مع لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين الكاتب الصحفي علاء الدين الساوي، والزميل الصحفي أمير أبو رفاعي.

لجنة الشئون الخارجية لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين سفير فنزويلا بالقاهرة سفير فنزويلا