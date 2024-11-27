«الرعاية الصحية» تكرم الزميل «عاطف السيد» تقديرا لجهوده فى توعية المواطنين

كرمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، الكاتب الصحفى عاطف السيد ، محرر شئون القطاع الصحى بـ«البوابة نيوز» تقديرًا لجهوده في نشر وتوعية المواطنين بجهود الدولة في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل .

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الخامس لهيئة الرعاية الصحية ، تحت شعار «نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية» ، والمنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبحضور عدد من الوزراء السابقين ، والمحافظين، ورؤساء وممثلي الهيئات الصحية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمنظمات الصحية العالمية، وسفراء الدول، والنقباء، وقادة الفكر والإعلام، وشركاء النجاح من كافة قطاعات وأجهزة الدولة الحكومية.

كما كرمت الهيئة عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين، في إطار تقدير هيئة الرعاية الصحية لجهودهم في نشر وتوعية المواطنين بجهود الدولة في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل على وجه التحديد، كما أنه يعكس مدى التواصل الفعال وتداول ونقل المعلومات من هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل

من ناحية أخرى أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نتائج جوائز التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2024، والتي يتم توزيعها هذا العام بمشاركة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان».

وأضافت الهيئة أن جوائز التميز شملت هذا العام 8 جوائز، وهم : جائزة أفضل منشأة لعام 2024، جائزة أفضل فريق بعام 2024، جائزة أفضل موظف بعام 2024، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام 2024، جائزة أفضل متطوع لعام 2024، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية، جائزة التميز الإداري) فضلًا عن «جائزة العمرة»..

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار الهيئة في تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التي ستنظمها الهيئة بالفترات المقبلة؛ وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة سواء تكريم الإعلاميين والصحفيين ، او للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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