غدا.. افتتاح ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السادس

تفتتح وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الدكتور أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية في دورته السادسة والذي يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، يوم غد الخميس 28 نوفمبر الجاري بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، الساعة الخامسة مساء.

وملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية والذي بدأت فكرته عام 2019 بعد إدراج فن الأراجوز على قائمة الصوت العاجل باليونيسكو، يهدف إلى الحفاظ على الأراجوز كفن غير مادي قابل للإندثار، وذلك من خلال تدريب لاعبين جدد على استخدام "الأمانة" أداة الأراجوز في التحدث، ومن خلال تأصيل علمي لفن الأراجوز، وكذا كتابة مجموعة من النمر الأراجوزية التي تواكب الجيل الجديد من الأطفال.

وقال السيناريست وليد كمال، مدير الإعلام بالمركز، إن برنامج افتتاح الملتقى يتضمن تكريم الكاتب الكبير محمد عبد الحافظ ناصف الرئيس الشرفي للملتقى ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل الأسبق، كما يتضمن تكريم الجهات التي ساهمت مع المركز في إنجاح ملتقى الأراجوز وهما المعهد العالي لفنون الطفل، والمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

وأوضح وليد، أن اليوم يبدأ باستقبال الزوار والضيوف بعرائس الأراجوز وعمل ممر بعرائس الأراجوز والتنورة، ثم افتتاح معرض "فرحة العرائسيين" بعرائس الأراجوز وخيال الظل وغيرها من أنواع العرائس المتنوعة.

وأضاف المسؤول الإعلامي للملتقى، أن الفعاليات تبدأ على المسرح الكبير بالسلام الوطني، يليه كلمة الباحث أحمد عبد العليم أمين عام الملتقى، ثم كلمة الدكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس، لتبدأ العروض الفنية بعرض غنائي لفريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض والذي يتغنى بأغنية جديدة تم إنتاجها خصيصا للدورة السادسة من ملتقى الأراجوز، وهي أغنية "تع تع" وهي كلمة شعبية بمعنى تعالى، كلمات الشاعر أحمد زيدان، وألحان وتوزيع وائل عوض، ثم عرض استعراضي لفرقة "بنات وبس" على أنغام أغنية "أراجوز المدارس" بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، يليه عرض لخريجي ورشة الأراجوز، ثم العرض الفائز في مسابقة نمر أراجوزية التي أقامها المركز، ثم توزيع الجوائز علي الفائزين في مسابقة عروض النمر الأراجوزية وتكريم أعضاء لجنة التحكيم، ويختتم اليوم بعض "حكايات عمو ناصر وتيتا توته" لمؤسسة الشكمجية إخراج أميرة شوقي.

يذكر أن فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السادس تستمر في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الحالي وتتضمن العديد من الفعاليات اليومية، تبدأ في الصباحية بعروض الأراجوز والعرائس المختلفة.