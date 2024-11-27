تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 30,180.12 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.28%، مسجلًا 13,272.53 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 37,392.49 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.08%، وصولًا إلى مستوى 3,135.65 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.46%، وصولًا إلى 8,402.78 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 11,524.98 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.43%، وصولًا إلى 6,569.62 نقطة.