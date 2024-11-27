"يو بي إس" السويسري يتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

توقع بنك "يو بي إس" السويسري أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل؛ قبل أن يتجه إلى وتيرة أبطأ من التخفيضات في عام 2025.

وذكر بنك "يو بي إس" السويسري في تقرير له بحسب ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي- أنه يُتوقع أن يُجري الاحتياطي الفيدرالي تخفيضًا بمقدار إجمالي 125 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 ما سيخفض معدل الفائدة المستهدف إلى نطاق 3.25%-3.5% والذي يعتبره "يو بي إس" ضمن المستويات المحايدة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر قوة بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والأنشطة الخدمية المحلية، في حين يعاني قطاع التصنيع من تراجع الطلب العالمي، وسط مؤشرات على تراجع قوة سوق العمل.

ولفتت إلى أنه رغم احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفصول المقبلة فإن تخفيضات الفائدة من شأنها دعم استمرار التوسع الاقتصادي.

ومع ذلك، أثارت علامات الانتعاش الأخيرة في الاقتصاد الأمريكي شكوكًا حول احتمال خفض الفائدة في ديسمبر خاصة بعد خفض إجمالي قدره 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد أظهرت تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا حول وتيرة التخفيضات المستقبلية وبيّن محضر اجتماع نوفمبر مخاوف بعض الأعضاء بشأن التضخم المستمر، ما عزز دعمًا لتخفيف تدريجي في أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أن أي زيادة محتملة في الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين، لكنه توقع أن تكون هذه الزيادة مؤقتة وليست دافعًا لتضخم مستدام على المدى المتوسط.

واختتم تقرير بنك "يو بي إس" السويسري بأن حالة "الغموض غير المسبوقة" تسيطر على الأفق السياسي الأمريكي مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير المقبل ورغم احتفاظ الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في الكونجرس، فإن هناك شكوكًا حول قدرتهم على تمرير التغييرات السياسية الواسعة التي وعد بها ترامب.

