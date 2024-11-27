جولدمان ساكس: رسوم ترامب على كندا قد ترفع تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة

قال بنك "جولدمان ساكس" إن المستهلكين الأمريكيين قد يواجهون "عواقب كبيرة" نتيجة للرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على كندا، معربة عن شكوكه في تنفيذ هذا القرار.

وقال "دان سترويفن"رئيس قسم أبحاث السلع لدى البنك - وفقا لـ "بلومبرج" - إن فرض رسوم بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنه أن يزيد من أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

وأضاف "سترويفن" أن هذه الاستراتيجية تذكر بسياسات ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى وقد تكون أداة تفاوضية.

وذكر سترواين "نظرا لتركيز ترامب على خفض تكاليف الطاقة، فإننا نعتقد أن فرض الرسوم على كندا غير مرجح إلى حد كبير".

ووفقا لجولدمان ساكس، فإن الرسوم "قد تؤدي نظريا إلى عواقب كبيرة لكل من المستهلكين الأمريكيين والمصافي الأمريكية والمنتجين الكنديين".

وتستورد الولايات المتحدة نحو 4 ملايين برميل من النفط الكندي يوميا، مما يسمح للمنتجين الأمريكيين بتصدير المزيد من نفطهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية منتجي النفط الكنديين إن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة أسعار البنزين والطاقة للمستهلكين الأمريكيين.

