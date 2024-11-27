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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان برعاية أمريكية - فرنسية

لبنان
لبنان
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رحب الأردن بإعلان وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية برعاية أمريكية - فرنسية.
واعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاتفاق خطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة دعم المملكة للبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وضمان إعمار ما دمرته الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للبنان. 
وشدد السفير القضاة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة خطوةً أولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
 

الأردن وقف إطلاق النار في لبنان