تليفزيون "بريكس": إيرادات السياحة في البرازيل تسجل زيادة غير مسبوقة خلال 2024

سجلت إيرادات قطاع السياحة في البرازيل زيادة غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث أسهم القطاع بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي في اقتصاد البلاد، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ البرازيل.

وذكر تليفزيون "بريكس" اليوم الأربعاء، أن البرازيل شهدت زيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين إليها خلال الفترة سالفة الذكر، حيث نجحت في جذب 5.4 مليون سائح أجنبي، بزيادة قدرها 13 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.

من جانبه، أعرب وزير السياحة البرازيلي، سيلسو سابينو، عن فخره بهذا الإنجاز، واعتبر أن هذه الأرقام "واعدة"، وتعكس الوضع المتميز الذي تحظى به السياحة البرازيلية على الساحة الدولية.

وقال سابينو إن السياسة الخارجية التي تتبناها البرازيل، إلى جانب دورها الريادي في القضايا الدولية المهمة، عززت صورة البلاد وساهمت بشكل كبير في انتعاش قطاع السياحة.

وتعد البرازيل واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم، حيث تجذب السياح من جميع أنحاء العالم بسبب وفرة مناظرها الطبيعية الخلابة وتنوعها الثقافي، وغاباتها الشاسعة، وشواطئها الرملية.