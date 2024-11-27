وول ستريت جورنال: وقف إطلاق النار في لبنان يشكل تحديات لترامب

توقعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، يؤثر على المشهد السياسي الذي سيرثه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عند توليه منصبه في يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته، اليوم /الأربعاء/ - أن الاتفاق يمثل خطوة دبلوماسية بارزة للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة مع اقتراب نهاية ولايته بعد عام من الجهود الحثيثة لمنع اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وأعلنت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم /الأربعاء/ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهرين من تصاعد الهجمات العسكرية التي شملت قصفا جويا مكثفا وعمليات برية.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن الاتفاق - الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وفرنسية - ينص على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتيح خلالها انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، مع نشر القوات الأمنية اللبنانية في المنطقة.. كما يشترط الاتفاق التزام حزب الله بسحب قواته من المناطق الحدودية، تطبيقًا لقرار أممي صدر في أعقاب حرب 2006.

وأضافت أن الاتفاق جاء بعد شهرين من القتال الذي بدأ في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل تضامنًا مع حركة حماس.. وعلى الرغم من التصعيد، أبدى حزب الله خلال الأيام الأخيرة استعداده لقبول الاتفاق.

وأشارت إلى أن القتال في لبنان أسفر عن خسائر بشرية كبيرة، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل أكثر من 3700 شخص، معظمهم منذ تصعيد إسرائيل هجماتها العسكرية ضد حزب الله في سبتمبر الماضي.

واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالقول إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع نطاقا في المنطقة.

