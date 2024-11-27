زيارة ميدانية لوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمشروع تمكين المرأة فى الفيوم

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والمجتمعات الريفية، وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.

وشهدت محافظة الفيوم زيارة ميدانية رفيعة المستوى من قبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ووفد الاتحاد الأوروبي، وممثلى بنك الاستثمار الأوروبى كجهات ممولة لبرنامج توسعات الصرف الصحى بالفيوم، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك فريق الخبراء لمراقبة وتقييم المشاريع (ROM Expert)، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW)، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم (FWWC)، إلى جانب الشركات الاستشارية المحلية والدولية المنفذة للمشروع.

تم خلال الزيارة التركيز على استعراض التقدم المحرز في مشروعات التنمية المستدامة الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شملت الزيارة جلسة تدريبية مميزة موجهة للسيدات ضمن مشروع تمكين المرأة اقتصاديا بالفيوم، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز قدرات المرأة في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعربت الجهات المشاركة عن تقديرها للتعاون المثمر بين جميع الأطراف، الممثلة في منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، وجامعة الفيوم، والذي يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين في الفيوم وتوفير فرص تدريب وتأهيل للمرأة، بما يعكس رؤية الشركة القابضة فى التزام الجهات الممولة بضرورة تنفيذ برامج تنموية ذات تأثير ملموس، ومنها رفع كفاءة السيدات ليتناول المشروع التدريب على الجوانب المالية والقانونية وريادة الأعمال بالإضافة إلى اساسيات التسويق من خلال رفع كفاءة السيدات بشكل متكامل لتنفيذ أعمال تساعدها على تطوير الأسرة والمجتمع.

وقال المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم: "إن هذه الزيارة تعكس مدى اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بدعم المشروعات التي تحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين. مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمعات المحلية كجزء أساسي من استراتيجيتنا للتنمية المستدامة."

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