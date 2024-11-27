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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر تفاصيل لقاء رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة مع المجتمع المدني

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
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التقى المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط  الجديدة مع ممثلى المجتمع المدني من سكان الحى الأول والرابع بالمدينة وذلك لبحث مطالبهم ومقترحاتهم فى إطار الحرص على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة وأن أولى المطالب  اللقاء مع ممثلى المجتمع المدني بالمدينة فى اطار توجيهات  المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر  وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز واللواء ياسر شحاته مدير أمن الجهاز ومديرى الإدارات المعنية.

وفى بداية اللقاء رحب رئيس الجهاز بالحضور مؤكدا  الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين لسماع مقترحاتهم والمطالب الخدمية .
و تقدم  الحضور بتقديم التهاني المهندس رئيس الجهاز لتولية رئاسة جهاز المدينة مع خالص الدعوات له بالتوفيق والسداد والتقدم لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية.

كما عرض ممثلي المجتمع المدني شكواهم واهم مطالبهم وقام رئيس الجهاز بالتعقيب والرد على إستفساراتهم والتوضيح بإستفاضة وإحالتها للإدارات المختصة لأتخاذ الإجراءات التى من شأنها سرعة العمل لحل تلك المشكلات والتغلب عليها مع تكليف بمتابعة باقى الإجراءات لكافة المشكلات والمطالب.

وفى النهاية تم التقاط صورة جماعية مع الحضور الذين تقدموا بالشكر المهندس رئيس الجهاز وفريق العمل على الجهد المبذول وأعمال التطوير الجارية بالمدينة بكافة المحاور التنموية والخدمية واظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي.

واستقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  بمكتبه ،  المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

واستهل المحافظ ونائبته اللقاء بتقديم التهنئة إلى المهندس أشرف فتحى لتوليه مهام عمله الجديد كرئيس لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، كما أعربا عن خالص امنياتهما له بدوام التوفيق والسداد.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل ، حيث بحث" المحافظ " خطة تطوير وتعزيز الخدمات بالمدينة ورفع كفاءة البنية التحتية و دعم وتوطين الصناعة لاحتضان المدينة لمنطقة صناعية قوية تتميز بفرص استثمارية متنوعة ، كما ناقش أيضًا آليات تكثيف الحملات لرفع الاشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق و منظومة نقل وتوريد المخلفات التى تديرها المحافظة . 

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