الأمم المتحدة تستنكر عرقلة الاحتلال محاولات الوصول الإنساني للمحاصرين شمال غزة

استنكر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بعرقلة ورفض محاولات الوصول الإنساني للمحاصرين في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم رفض إحدى وأربعين محاولة هذا الشهر للوصول إلى الفلسطينيين المحاصرين في مناطق بشمال غزة بمساعدات منقذة للحياة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "فرحان حق" إن السلطات الإسرائيلية رفضت 37 من هذه البعثات الإنسانية، أما البعثات الأربع التي تمت الموافقة عليها فقد قُوبلت بعوائق على الأرض ولم تحقق سوى جزء من مهامها.

وأضاف أن أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار لأكثر من 50 يوما الآن فيما تتواصل الأعمال القتالية، وقال إن المدنيين هناك يتعرضون لقصف مكثف وبحاجة ماسة للمساعدة.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أن القانون الدولي الإنساني يحتم حماية المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الضرورية للبقاء على قيد الحياة، سواء بقوا في أماكنهم أو فروا منها.

وأوضح "فرحان حق" أن الأسر التي فرت من شمال غزة بحثا عن الأمن والمأوى في مدينة غزة، تواجه أيضا شحا بالغا في الإمدادات والخدمات بالإضافة إلى الاكتظاظ وظروف النظافة السيئة.. ومع حلول فصل الشتاء، تزداد المخاطر على مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في أماكن إيواء.

ووفقا لتقييمات أولية أجراها مكتب (الأوتشا) وشركاؤه، تضررت نحو 7000 أسرة تقيم في أماكن إيواء مؤقتة على ساحل غزة بسبب الأمطار الغزيرة،. وقد غمرت المياه آلاف الخيام وأتلفت متعلقات الناس وأماكن إيوائهم.

بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الـيونيسف) أن لديها 2500 قطعة من القماش المشمع ورقائق البلاستيك عند معبر كرم أبو سالم التجاري بين غزة وإسرائيل، ولكن التحدي الأساسي أمام إدخالها إلى غزة هو المخاوف الأمنية على طول الطريق.

وتعمل اليونيسف على إدخال تلك الإمدادات هذا الأسبوع لتوزيعها في غزة.

