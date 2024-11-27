فاينانشيال تايمز: وقف إطلاق النار في لبنان يثير آمالًا في إنهاء حلقة الصراع بالمنطقة

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحزب الله دخل صباح اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ في لبنان، ما أثار الآمال في إنهاء حلقة من الأعمال العدائية استمرت لمدة عام تقريبًا بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

وقالت الصحيفة -في مستهل مقال تحليلي- إن وقف إطلاق النار بدا صامدًا في الساعات الأولى بعد دخوله حيز التنفيذ.

بموجب شروط الاتفاق، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجيًا من لبنان على مدى 60 يومًا، ويحل محلها الجيش اللبناني، وسيُمنع حزب الله من إعادة بناء بنيته التحتية في الأجزاء الجنوبية من البلاد.

ومن المفترض أن يتحرك مقاتلو حزب الله بشكل أساسي شمال نهر الليطاني، الذي يمتد لمسافة 30 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وقبل حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لأشخاص مشاركين في المفاوضات.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من مساء الثلاثاء إن إسرائيل مستعدة لتنفيذ الاتفاق، لكن "مدة وقف إطلاق النار تعتمد على ما سيحدث في لبنان".

كما أصر على أنه توصل إلى "تفاهمات كاملة" مع الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستحافظ على "حرية العمل العسكري الكاملة" في حالة انتهاك حزب الله للاتفاق.

وقال نتنياهو "إذا انتهك حزب الله الاتفاق وحاول تسليح نفسه فسوف نهاجمه"..وتابع:" إذا حاول إعادة بناء البنية التحتية بالقرب من الحدود فسوف نهاجمه. إذا أطلق صاروخًا. إذا حفر نفقًا. إذا أحضر شاحنة محملة بالصواريخ فسوف نهاجمه".

وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أنه بينما كان نتنياهو يتحدث، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية كثيفة في أنحاء لبنان، بما في ذلك عدة أحياء في وسط بيروت لم تتأثر بالصراع من قبل في حين أعرب دبلوماسيون عن أملهم في أن يمهد الاتفاق الطريق لإنهاء واحدة من أكثر جولات القتال دموية في عقود من الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت بأن فريق بايدن أطلع فريق الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب على شروط الاتفاق في الأيام الأخيرة، في حين رحب مستشار الأمن القومي لترامب مايك والتز بالاتفاق، قائلًا على قناة (إكس):" أنا سعيد برؤية خطوات ملموسة نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف والتز أن إيران هي "السبب الجذري للفوضى والإرهاب" في الشرق الأوسط وقال إن إدارة ترامب "لن تتسامح مع الوضع الراهن لدعمها للإرهاب".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أحدث أعمال العداء بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اندلعت في العام الماضي عندما بدأ الحزب في إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنًا مع حماس، بعد هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، أسفر القتال بين إسرائيل وحزب الله عن مقتل أكثر من 3700 لبناني وأكثر من 140 إسرائيليًا، فضلًا عن إجبار الناس على النزوح من منازلهم على جانبي الحدود حيث نزح أكثر من مليون لبناني ونحو 60 ألف إسرائيلي.

وفي خلال معظم العام الماضي، اقتصر القتال بين حزب الله وإسرائيل إلى حد كبير على تبادل إطلاق النار في شريط ضيق من الأرض على جانبي الخط الأزرق، وهو الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بين البلدين. ولكن في الأشهر الأخيرة تصاعدت الأمور إلى حرب شاملة، حيث نفذت إسرائيل قصفًا عنيفًا لأهداف في جميع أنحاء لبنان قبل شن غزو بري في أكتوبر.

