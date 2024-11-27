كولومبيا تعتزم مطالبة المواطنين البريطانيين بالحصول على تأشيرة لدخول أراضيها

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، عزم بلاده مطالبة المواطنين البريطانيين بالحصول على تأشيرة لدخول أراضيها، وذلك ردا على قرار لندن برفع بوجوتا من قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر إلى المملكة المتحدة بدون تأشيرة.

وقال بيترو- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء- إنه بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، فإن الحكومة الكولومبية ستبدأ في مطالبة مواطني المملكة المتحدة بالحصول على تأشيرات لدخول أراضيها دون تحديد موعد تنفيذ هذا القرار.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن المواطنين الكولومبيين لن يتمكنوا بعد الآن من السفر إليها دون تأشيرة، وقالت السفارة البريطانية في بوجوتا إنه خلال العامين الماضيين حدثت زيادة كبيرة في أعداد الكولومبيين الذين يصلون إلى المطارات البريطانية ويقدمون طلبات لجوء "غير مبررة".

يشار إلى أن المملكة المتحدة كانت قد رفعت قيود التأشيرة المفروضة على الكولومبيين في عام 2022، لكن سفارتها في بوجوتا قالت إن الزيادة الأخيرة في طلبات اللجوء من الكولومبيين أجبرت الحكومة البريطانية على إعادة مطالبتهم بالحصول على التأشيرة.

