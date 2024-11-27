"الجارديان" تسلط الضوء على التصعيد الروسي في أوكرانيا

سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على التصعيد الروسي الأخير بعد شن أكبر هجوم جوي منذ بداية الصراع في أوكرانيا منذ فبراير 2022 مستخدمة 188 طائرة بدون طيار على مناطق عديدة في أوكرانيا، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن معظم المناطق غربي البلاد وتدمير الكثير من المباني حول العاصمة كييف.

وأشار التقرير - الذي شارك في كتابته شوان وولكر وهيلين سميث ودان صباغ - إلى أن الهجوم بدأ أول أمس الاثنين واستمر حتى أمس الثلاثاء، مما تسبب في خسائر فادحة في أجزاء عديدة غرب أوكرانيا وتدمير العديد من المباني حول العاصمة كييف، على الرغم من إعلان القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاط 76 طائرة روسية خلال الهجوم، لافتا إلى تصريحات حاكم منطقة تيرنوبولي، فياشسيلاف نيهودا، أن الهجوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 70% من منطقة تيرنوبولي.

وأضاف التقرير أن الهجوم الروسي يأتي في وقت تحقق فيه القوات الروسية تقدما ملموسا على الجبهة الشرقية من القتال في ظل حالة من الشك والريبة تنتاب الجانب الأوكراني بشأن موقف الولايات المتحدة من استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية بعد دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض في يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن الموقف الأمريكي فيما يخص استمرار تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية سوف يحدد الكثير من مسار المعارك التي تدور رحاها بين القوات الروسية والأوكرانية، في الوقت الذي توعدت فيه روسيا برد فعل انتقامي جراء موافقة الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن باستخدام القوات الأوكرانية لصواريخ أمريكية بعيدة المدى لاستهداف مواقع داخل العمق الروسي.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس بايدن كانت قد وافقت في وقت سابق من الشهر الجاري على استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ أتاكمس بعيدة المدى لضرب مواقع داخل الأراضي الروسية تبعتها المملكة المتحدة، حيث وافقت كذلك على استخدام أوكرانيا لصواريخ ستورم شادو البريطانية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

وأوضح التقرير في الختام أن تلك التطورات أثارت غضب الجانب الروسي مما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى التهديد بأن موقف الولايات المتحدة وبريطانيا يعتبر "إعلان حرب ضد روسيا" وهو ما يمنح موسكو حق الرد باستهداف مواقع داخل الدول التي تقدم تلك الأسلحة للقوات الأوكرانية.

