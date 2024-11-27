ندوة وزارة الداخلية تناقش الأسباب الدافعة للشباب للهجرة غير الشرعية

نظمت وزارة الداخلية المصرية، ندوة مهمة لمناقشة التجربة المصرية في مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية.

يشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين، بما في ذلك ممثلي الإعلام والصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقيادات وزارة الداخلية.

تم تسليط الضوء على الأسباب الدافعة للشباب للهجرة غير الشرعية، وطرق معالجتها.

أكدت الندوة على أهمية التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم بدائل جذابة للشباب.

تم التأكيد من المتحدثيين على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.

تهدف الندوة إلى تقييم التجربة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للحد من هذه الظاهرة وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

تعتبر هذه الآن خطوة مهمة في جهود مصر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحماية الشباب من مخاطرها.