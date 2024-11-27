محافظ القليوبية يبحث مشاكل المواطنين في اللقاء الجماهيري بالخانكة

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمدينة الخانكة، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها.

يأتي ذلك في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية، حيث جرى فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.

واستمع المحافظ باهتمام إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى.

وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل وتوفير معاش تكافل وكرامة وذلك عبر مديرية التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى بحث شكاوى تعديات على الأراضي الزراعية.

ووجه المحافظ بإزالة سور مخالف بقرية المنايل وإحالة المسئولين عن هذا التقصير للتحقيق العاجل، كما استعرض اللقاء تسهيل إجراءات تراخيص البناء طبقا للوائح والقوانين.

وأكد المحافظ، أهمية هذه المطالب، وتعهد بالعمل الجاد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجها بتشكيل لجان متخصصة لدراسة كل قضية على حدة، ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن.

ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكة لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).