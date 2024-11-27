أسعار العملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ بداية تداولات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 ، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم الأربعاء،

49:53 جنيه للشراء ، و49:63 جنيه للبيع.

و جاء سعر العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم ، عند 51.89 جنيه للشراء ، مقابل نحو 52.09 جنيه للبيع .

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في مستهل اليوم نحو 62.25 جنيه للشراء و 62.43 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء 55.85 جنيه للشراء ، مقابل 56.4 جنيه للبيع .

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني اليوم نحو 6.82 جنيه للشراء ، و 6.84 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف 100 ين ياباني اليوم 32.32 جنيه للشراء ، و 32.59 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، وأكثرها انتشارا واقبالا في مصر ( الدينار الكويتي ، و الريال السعودي ، و الدرهم الاماراتي ) بداية تداولات اليوم سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي 160.23 جنيه للشراء ، و 161.34 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم ، نحو 13.15 جنيه للشراء ، و 13.21 جنيه للبيع .

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم ليسجل نحو 13.47 جنيه للشراء ، و13.51 جنيه للبيع.