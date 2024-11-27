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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم
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تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ بداية تداولات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 ، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي  المصري.

سجل متوسط سعر صرف  الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل  اليوم الأربعاء، 

49:53 جنيه للشراء ، و49:63 جنيه للبيع. 

و جاء سعر العملة الأوروبية الموحدة  ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم ، عند  51.89 جنيه للشراء ، مقابل نحو  52.09 جنيه للبيع .

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في مستهل  اليوم نحو  62.25 جنيه للشراء  و  62.43 جنيه للبيع  .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء 55.85 جنيه للشراء ، مقابل  56.4 جنيه للبيع .

وسجل متوسط سعر  صرف اليوان الصيني اليوم  نحو  6.82 جنيه للشراء  ، و  6.84 جنيه للبيع .

و بلغ سعر صرف  100 ين ياباني  اليوم  32.32 جنيه للشراء ، و  32.59 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، وأكثرها انتشارا واقبالا في  مصر ( الدينار الكويتي ، و الريال السعودي ، و الدرهم الاماراتي ) بداية تداولات اليوم سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي 160.23 جنيه للشراء ، و   161.34 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي  أمام الجنيه المصري اليوم ، نحو  13.15 جنيه للشراء  ، و  13.21 جنيه للبيع .

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم ليسجل نحو 13.47 جنيه للشراء  ، و13.51 جنيه للبيع.

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