هيفاء وهبي: انتهت الحرب.. لكن أمام لبنان تحديات إعادة الإعمار

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 09:48 ص

رحبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء.

وكتبت هيفاء عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام: انتهت الحرب، اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام.. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر.

وأضافت: نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ.. كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا، فقدنا أرواحًا غالية، عشنا ليالٍ طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوّض، لكننا أيضًا تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي.

وتابعت هيفاء: “هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة، سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلًا لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية.. وإلى إخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب.. قلوبنا وصلواتنا معكم”.

وتوصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق يتضمن سلسلة من الإجراءات المهمة لتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، حيث أكدت إسرائيل أنها لن تنفذ أي عمل عسكري هجومي ضد لبنان، سواء برا أو بحرا أو جوا.

وتم الاتفاق على أن أي بيع أو توريد أو تصنيع للأسلحة في لبنان سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.

كما أكد الطرفان حسب القناة أن حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تقوم بأي هجوم ضد إسرائيل، وهو ما يعكس التزام الطرفين بتقليل التوترات العسكرية، كما سيتم تفكيك أي منشآت متورطة في تصنيع الأسلحة أو المواد ذات الصلة.

وقد أكد الجانبان على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة بين إسرائيل ولبنان لمراقبة وتطبيق هذه الالتزامات.

كما تم الاتفاق على تدمير أي بنية تحتية أو مواقع عسكرية غير مرخصة، مع مصادرة الأسلحة غير المشروعة، كما سيقوم لبنان بنشر قوات الأمن والجيش على طول الحدود وتوزيعها وفقًا للخطة الأمنية المتفق عليها بين الطرفين.

وستسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا إلى ما وراء الخط الأزرق في فترة زمنية قد تصل إلى 60 يومًا، فيما ستكون القوات الأمنية والعسكرية اللبنانية هي الوحيدة المخولة بحمل السلاح أو تنفيذ عمليات.