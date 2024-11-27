انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. وخبراء ينصحون بالشراء

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات، حيث انخفضت قيمة عيار 21 وجميع الأعيرة بمحلات الصاغة المحلية نتيجة حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تراجع سعر الذهب عيار 24، المعروف بنقائه العالي، ليصل إلى 4171 جنيها للشراء في محلات الصاغة، و 4158 جنيها للبيع، إلا أن الطلب عليه يظل محدودًا نظرًا لتكلفته المرتفعة.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين، ليصل إلى 3650 جنيهًا للشراء، و 3640 جنيه للبيع، وبعد إضافة المصنعية، يُباع الجرام بسعر يقارب 3950 جنيها، يتميز هذا العيار بكونه المفضل في تصميم المجوهرات.

وسجل الذهب عيار 18، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا بين الشباب المقبلين على الزواج، انخفاضًا ملحوظًا ليصل سعر الجرام إلى 3128 جنيها للشراء، و 3120 جنيها للبيع، ويرتفع السعر إلى حوالي 3240 جنيها بالمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29200 جنيه، حيث أن الجنيه الذهب يعد استثمارًا شائعًا بين المصريين للحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل تذبذب السوق.

سعر السبائك الذهبية في الصاغة

شهدت سعر السبائك انخفاضًا، حيث بلغت السبيكة وزن 31.1 جرام: 134165 جنيه، والسبيكة وزن 5 جرامات 21570 جنيها، أما السبيكة وزن 2.5 جرام 10785 جنيه، والسبيكة وزن 1 جرام 4314 جنيها.

سعر الذهب عالميًا اليوم الأربعاء

استقر سعر الذهب عالميًا في المعاملات الفورية عند 2625 دولار للشراء، و2624.5 دولار للبيع، وذلك بعد موجة هبوط حادة يوم الإثنين الماضي، عندما خسر المعدن النفيس نحو 100 دولار للأوقية.

فرصة مناسبة للشراء

وفي هذا الإطار، يقول نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب اليوم انخفض حيث وصل إلى سعر 29.289 جنيه، موضحًا أن مصر سوق مفتوح على الخارج، وهذا الهبوط يكون بناءً على هبوط سعر الأوقية العالمية.

ويتابع نجيب، أن سبب انخفاض سعر الذهب هو عرض كثير وشبه استقرار، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب الآن في ظل هذا الانخفاض في الأسعار.

كما يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار الذهب في الوقت الراهن فرصة مناسبة جدًا للشراء، مشيرًا إلى أن أسعاره ترتبط بالبورصات العالمية، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظا حاليًا، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، والقوة الشرائية للأسهم داخل البورصات.

ويوضح عامر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الذهب هو المصدر الآمن للاستثمار للمصريين وكافة المواطنين على مستوى العالم، ويستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع أو الانخفاض، فضلًا عن أن انخفاض أسعاره حاليًا فرصة جيدة للمقبلين على الزواج لشراء الشبكة.