علي معلول يشارك في تدريبات الأهلي الأسبوع المقبل

يشارك التونسي، علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأسبوع المقبل، بعدما اقترب من إنهاء المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأجرى علي معلول عملية جراحية بعد الإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ضد الترجي التونسي وابتعد عن الملاعب لمدة أكثر من 6 أشهر.

وينتظم "معلول" في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي بداية من الأسبوع المقبل لتجهيزيه للمرحلة المقبلة بعدنا تقرر قيده في قائمة الأهلي خلال الميركاتو الشتوي يناير المقبل.

علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي

بدأ التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد له من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وغاب علي معلول عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية في وتر أكيلس بعد الإصابة في دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق: إن معلول يبدأ من اليوم الإثنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له.

وأوضح جاب الله، أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى سوف يتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الدكتور محمد النجار إخصائي التأهيل.

وأضاف طبيب الفريق أن الحالة البدنية والطبية لمعلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له.

الأهلي يعلن موعد رحيل علي معلول

حسم محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مصير النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ليضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بموقف اللاعب الدولي بعد حالة من الجدل الكبير في الفترة الأخيرة.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيليس في شهر مايو الماضي خلال مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي على ملعب "حمادي العقربي" في نهائي دوري أبطال إفريقيا الماضي ويخوض برنامج علاجي في الوقت الحالي وسط غموض حول مستقبله في ظل عدم قيده بقائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الحالي.

وأعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي موعد رحيل علي معلول عن صفوف الفريق الأحمر ليكتب اللاعب الملقب بـ"أسرع ديليفري" نقطة النهاية بالقميص الأحمر .

وقال محمد رمضان في تصريحات لقناة النادي الأهلي، إن علي معلول سيرحل عن النادي عقب نهاية الموسم الجديد. وفقا للاتفاق الذي تم بين الطرفين على أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي.

وأضاف المدير الرياضي أن النادي اتخذ قرار تجديد عقد علي معلول لموسم إضافي تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع الأهلي وتم الاتفاق علي عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة، وهو أخبرنا بأن عودته ستكون في نوفمبر

وتابع: سيتم تقييم علي معلول عقب المشاركة في التدريبات من جانب السويسري مارسيل كولر وبعدها ستجم حسم موقف قيده في قائمة الفريق في يناير المقبل، في حال عدم رغبة المدير الفني في استمراره سيتم تخييره بين الاعتزال أو الرحيل لأي فريق آخر.