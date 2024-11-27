الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية

أعلن الجيش اللبناني، أنه مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، سيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.

ودعا الجيش اللبناني، في بيان، المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية التي توغّلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتظار انسحابها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وشدّد الجيش اللبناني على أهمية الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم، كما دعا الأهالي العائدين إلى سائر المناطق لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات الاحتلال الإسرائيلي.