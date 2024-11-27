الصرف الصحي بالإسكندرية تجدد شهادة الأيزو 17025 لعام 2017

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن تجديد شهادة الأيزو 17025 لسنة 2017 الخاص بكفاءة التجارب المعملية للمعامل المركزية بالشركة.

كما ارتفع عدد التجارب المعتمدة داخل معامل الشركة إلى 30 تجربة، مما يعكس التوسع في القدرات الفنية والتزام الشركة بمعايير الجودة العالمية.

وأكد اللواء "محمود نافع" أن تجديد شهادة الأيزو وزيادة عدد التجارب يعكسان الجهود المستمرة؛ لتطوير الأداء الفني، وتعزيز دور الشركة في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف "نافع" أن الشركة مستمرة في استراتيجيتها؛ لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والالتزام بالتطوير المستدام، مع التركيز على الاستثمار في البحوث والمعامل المتخصصة؛ لضمان أعلى مستويات الجودة في جميع خدماتها.

وأشار "نافع" إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة في الريادة على المستوى المحلي والإقليمي.

والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة بما يتماشى مع أعلى معايير الاعتماد الدولي.