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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر تؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار بالجنوب

لبنان
لبنان
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصر تؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 بعناصره كافة، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في الجنوب وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

كما رحبت مصر بإعلان دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ وتؤكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة.

كما جددت مصر تأكيدها على أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي وضرورة العمل على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي دون أي إملاءات خارجية.   

كما ترغب مصر في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل.

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