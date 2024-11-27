"رياح وأمطار".. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءًا من اليوم الأربعاء 27 نوفمبر حتى الإثنين 2 ديسمبر.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

الأربعاء 27 نوفمبر:

ظهور شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة بالقرب من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط للرياح على السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

الخميس 28 نوفمبر:

استمرار الشبورة المائية صباحًا.

أمطار خفيفة متوقعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 29 والسبت 30 نوفمبر:

شبورة مائية صباحًا.

نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 1 والإثنين 2 ديسمبر:

نشاط مستمر للرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة والوجه البحري: العظمى بين 20 و22 درجة مئوية، والصغرى بين 14 و15 درجة مئوية.