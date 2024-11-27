أستاذ علاقات دولية: أمريكا منعت أسلحة عن إسرائيل لإتمام وقف النار في لبنان

قال أستاذ العلاقات الدولية، جي دويج دافيس، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت إرسال بعض الأسلحة لإسرائيل، حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، لافتًا إلى أنّ جيش الاحتلال لم يستطع تحقيق كل أهدافه، ويريد تركيز القتال على أماكن أخرى.

وأضاف «دافيس» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته كان ناجحًا في الوصول إلى وقف إطلاق النار في لبنان، مردفا «دونالد ترامب دعا أيضًا إلى هذا القرار بشأن وقف إطلاق النار، وهذا يتوافق مع الجانب الإسرائيلي، لأن إسرائيل لن تحتل لبنان إلى الأبد، هذه فترة مؤقتة».

وتابع: «وفي النهاية سيكون هناك تفكير لإعادة ما حدث ما بعد 2006، حيث يكون الجيش اللبناني قادرًا على أن يحل محل حزب الله في جنوب نهر الليطاني، وهذا الاتفاق يتقدم بين الطرفين، وحزب الله يتحرك نحو شمال نهر الليطاني».