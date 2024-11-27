البورصة تعلن تغطية الطرح الخاص للمصرف المتحد 6 مرات

قالت البورصة في بيان لها، إنه تمت تغطية الطرح الخاص للمصرف المتحد في مصر بنحو 6 مرات وتحدد السعر النهائي عند 13.85 جنيه للسهم.

ويبدأ اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، الاكتتاب العام فى عدد 16.5 مليون سهم تمثل 1.5% من إجمالي أسهم البنك ويستمر حتى 3 ديسمبر المقبل.

ووفقا للسعر النهائي للطرح فإن المصرف المتحد يستهدف جمع نحو 4.57 مليار جنيه تقريبا.

بدأت مصر بيع حصة من أسهم المصرف المتحد المصري يوم الأربعاء يوم 20 نوفمبر الجاري، عبر طرح حصة للاكتتاب العام في البورصة.

وحدد المصرف المتحد المصري نطاق السعر الاسترشادي لطرحه العام الأولي في البورصة المصرية بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم.

ويشمل الطرح 330 مليون سهم 95% منها طرح خاص للمؤسسات ما يعادل 313.5 مليون سهم والباقي يبلغ 16.5 مليون سهم للأفراد.

وأعلن المصرف المتحد المصري في أكتوبر الماضي رسميا طرح 30% من أسهمه للاكتتاب العام في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، لما يصل إلى 330 مليون سهم عادي مملوك للبنك المركزي المصري.