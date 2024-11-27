تعاون بين المجلس التصديرى للصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية لزيادة الصادرات

وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بروتوكول تعاون مع شعبة الصناعات المغذية في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وذلك بهدف خلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته خلال عام 2025، وإدخال القطاع إلي الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، إن البرتوكول يأتي في إطار اتجاهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وإحداث طفرة في قطاع الصادرات الهندسية بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصناعات المغذية شهدت على مدار السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، الأمر الذي يجعل من التعاون بين المجلس والشعبة أحد أهم دعائم زيادة صادرات القطاع خلال عام 2025 وحتى عام 2030.

وأوضحت مي حلمي، أن البرتوكول يستهدف دعم المصنعين في قطاع الصناعات المغذية لتطوير العمليات الإنتاجية في جميع مراحلها مما ينعكس على المنتج النهائي المقرر تصديره واستهداف الأسواق الخارجية به.

ومن جانبه قال تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية في الغرفة الهندسية، إنه من المقرر تجهيز عدد كبير من ورش العمل والتدريبات الفنية على أعلى مستوي للشركات والمصانع في قطاع الصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة.

وأشار "الشافعي" إلي أن البرتوكول يسعي إلي مساندة الشركات والمصانع من أجل الاشتراك في المعارض والمحافل الدولية، وذلك لعرض كفاءة المنتج المصري والاطلاع على التكنولوجيا العالمية الخاصة بالصناعة من أجل إحداث طفرة في أداء قطاع الصناعات المغذية.

وشهد توقيع البروتوكول المهندس رأفت الخانجري عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، ورئيس مجلس إدارة شركة بروتون، ورئيس مجلس إدارة جنرال موتورز، ورئيس مجلس إدارة النصر للسيارات، ورئيس مجلس إدارة شل ايجيبت، وذلك على هامش قمة إيجيبت أوتوموتيف في دورتها التاسعة.