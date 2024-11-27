تشاهدون اليوم.. ليفربول يصارع ريال مدريد والزمالك يتحدى بلاك بولز في الكونفدرالية

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

النجم الأحمر × شتوتجارت – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

شتورم جراتس × جيرونا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

دينامو زغرب × بوروسيا دورتموند – 10 مساء

ليفربول × ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 1

أستون فيلا × يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 3

موناكو × بنفيكا – 10 مساء

سيلتك × كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 7

إيندهوفن × شاختار دونيتسك – 10 مساء - beIN Sports HD 8

بولونيا × ليل – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مباريات الدوري الأوروبى

إسطنبول باشاك شهير × بيتروكوب – 5.30 مساء

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

الصفاقسي x الرياضي القسنطيني - 03:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2

المصري x إنييمبا - 06:00 - beIN Sports HD 5

إتحاد الجزائر x أورابا يونايتد - 09:00 - beIN Sports HD Xtra 2

نهضة بركان x لواندا سول - 09:00 - beIN Sports HD Xtra 1.

الزمالك x بلاك بولز - 09:00 - beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

ناساف كارشي x الكويت - 03:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 2 HD

ألتين أسير x القوة الجوية - 03:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 1 HD.

تركتور سازي تبريز x الوكرة - 05:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 1 HD

الحسين إربد x شباب الأهلي - 05:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 2 HD

التعاون x الخالدية - 07:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 1 HD.