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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يصارع ريال مدريد والزمالك يتحدى بلاك بولز في الكونفدرالية

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

النجم الأحمر × شتوتجارت – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

شتورم جراتس × جيرونا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

دينامو زغرب × بوروسيا دورتموند – 10 مساء

ليفربول × ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 1

أستون فيلا × يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 3

موناكو × بنفيكا – 10 مساء

سيلتك × كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 7

إيندهوفن × شاختار دونيتسك – 10 مساء - beIN Sports HD 8

بولونيا × ليل – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مباريات الدوري الأوروبى

إسطنبول باشاك شهير × بيتروكوب – 5.30 مساء

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

الصفاقسي x الرياضي القسنطيني - 03:00 بتوقيت مصر  - beIN Sports HD 2

المصري x إنييمبا - 06:00 - beIN Sports HD 5

إتحاد الجزائر x أورابا يونايتد - 09:00 - beIN Sports HD Xtra 2 

نهضة بركان x لواندا سول - 09:00 - beIN Sports HD Xtra 1. 

الزمالك x بلاك بولز - 09:00 - beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

ناساف كارشي x الكويت - 03:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 2 HD

ألتين أسير x القوة الجوية -  03:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 1 HD.

تركتور سازي تبريز x الوكرة -  05:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 1 HD

الحسين إربد x شباب الأهلي -  05:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 2 HD

التعاون x الخالدية - 07:00 بتوقيت مصر - beIN Sports AFC 1 HD.

مواعيد جميع مباريات مباريات اليوم الأربعاء مباريات دوري أبطال أوروبا ليفربول ريال مدريد أستون فيلا مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية الزمالك بلاك بولز