الطيار وائل النشار رئيسًا لـ«المصرية للمطارات» والمهندس هشام السعيد رئيسًا لـ«AVIT»

أصدر المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قرارًا بتكليف الطيار وائل النشار، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

الطيار وائل النشار

كما أصدر قرارًا بتكليف المهندس هشام السعيد، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات الطيران «AVIT»، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية لكل من الشركتين، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التطوير والتحديث بمنظومة المطارات المصرية.

المهندس هشام السعيد

وقدم المهندس أيمن عرب، الشكر لكل من الطيار أحمد منصور، والمهندس أحمد عبد الحميد، خلال فترة توليهما رئاسة الشركة المصرية للمطارات، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران «AVIT»، مشيدًا بما بذلاه من عطاء وإخلاص وتفان طوال مدة توليهما مسؤولية إدارة الشركتين.