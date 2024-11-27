افتتاح الدورة الثامنة من ليلة رقص معاصر بعرض “قبل حلول الليل”

افتتحت ليلة رقص معاصر فعالياتها للدورة الثامنة بعرض “قبل حلول الليل” من تصميم وإخراج الفنانة البريطانية دانيلا ديليرسي، وذلك على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في الهرم.

شهد حفل الافتتاح حضورًا مميزًا لعدد كبير من الفاعلين الثقافيين وممثلي المراكز والمؤسسات الثقافية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والنقاد والجمهور المهتم بفنون الرقص المعاصر.

بدأت الأمسية بكلمة ترحيبية من عزت إسماعيل، المدير الفني لليلة رقص معاصر، حيث أعرب عن امتنانه الكبير للدعم المستمر لهذا الحدث الذي أصبح علامة مميزة على خريطة الفنون الأدائية في مصر.

وأضاف عزت إسماعيل في كلمته، أن ليلة رقص معاصر تسعى دائمًا لتوسيع آفاقها، حيث تمثل هذا العام انطلاقة جديدة من خلال برامج مثل “كمت” للفنانين المتمرسين و”خطوة أولى” للمواهب الناشئة، بالإضافة إلى توسيع دائرة العروض لتصل إلى الإسكندرية والمنيا لأول مرة، بهدف تعزيز التواصل مع جمهور جديد ونشر هذا الفن الراقي.

في كلمتها، أكدت كيثي كوستين، رئيس قسم الفنون والثقافة بالمجلس البريطاني أن ليلة رقص معاصر تهدف إلى رعاية وتعزيز الرقص المعاصر كوسيلة قوية للتعبير الفني للشباب المصري. وأضافت أن المبادرة تسعى لتقديم منصة للإبداع والابتكار للفنانين في مصر، كما وجّهت الشكر و التقدير لفريق اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، و على رأسهم رامي دسوقي المدير المالي و الأداري ، ريم فؤاد مسئولة التواصل، و إيزابيلا بوماريتو مدير المشروع بيونيك

تستمر فعاليات ليلة رقص معاصر هذا الأسبوع مع عروض برنامج “كمت”، حيث يقدم مساء اليوم الأربعاء عرض “ارتكاز” من أداء وإخراج سلمى سالم.

أما يوم الخميس، فيُعرض “أطفالي الأعزاء” من أداء وإخراج سالڤاتوري كاتالدو، بينما تختتم فعاليات البرنامج يوم الجمعة المقبل بعرضين هما “درب الجبل” من أداء وإخراج سمر عزت، و”تحت رجلينا” من إخراج سمير مكيرش. تقدم جميع العروض في تمام الثامنة مساءً على مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون بالهرم.

ليلة رقص معاصر تقام بدعم من الإتحاد الأوروبي، اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، المجلس الثقافي البريطاني، السفارة الفرنسية، المركز الثقافي الفرنسي، والمعهد الثقافي الألماني (جوتة).