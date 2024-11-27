غارات إسرائيلية تستهدف معابر شمال لبنان مع سوريا للمرة الأولى

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 04:07 ص

قال وزير النقل اللبناني علي حمية، فجر اليوم الأربعاء، إن ضربات إسرائيلية استهدفت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، المعابر الحدودية الثلاثة بين شمال لبنان وسوريا للمرة الأولى. بحسب ما أفادت به القاهرة الإخبارية.

وجاءت الضربات بعد لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، لوقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل.

وقال حمية، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطرق قد قطعت نتيجة للضربات.

وكانت الغارات الإسرائيلية على المعابر الشرقية للبنان في الأسابيع القليلة الماضية، قد أدت بالفعل لإغلاق تلك الطرق المؤدية إلى سوريا.

وقالت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، إن متطوعًا قُتل وأصيب آخرون "جراء العدوان الذي استهدف معبري الدبوسية والعريضة في ريفي حمص وطرطوس أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى فجر اليوم الأربعاء".

وأضافت أن الهجوم "أسفر عن تضرر عدد من سيارات الإسعاف ونقاط عملها".

وذكر التليفزيون السوري الرسمي، أن 18 شخصًا أصيبوا، بعضهم في حالة حرجة، جراء غارة إسرائيلية على معبر العريضة الحدودي، ونُقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة، في حين وردت أنباء عن سقوط إصابات أيضًا في غارة إسرائيلية منفصلة على معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها قصفت منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة موالية لإيران في سوريا، ردًا على هجوم استهدف القوات الأمريكية في البلاد يوم الاثنين.