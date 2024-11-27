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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: سنلتزم مع الحلفاء بضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات مع الحلفاء لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مشددا على أنه لن يتم نشر جنود أمريكيين هناك.

وأوضح الرئيس الأمريكي -خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة "الحرة الأمريكية"- أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسري مفعوله في الساعة 4 صباحا اليوم بتوقيت لبنان وإسرائيل.. وعلى مدار 60 يوما ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان، وأنه حال خرق حزب الله الاتفاق فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها.

وأكد أن بلاده ستقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد بايدن على أن الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة له ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام، معربا عن أمله أن يكون الاتفاق "دائما ومستمرا".

كما نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن بايدن، قوله أمس الثلاثاء، إنه من المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، في الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي؛ مما يوقف صراعا دام عاما تصاعد في الأسابيع الأخيرة.

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