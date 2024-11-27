ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية مشددة على 3 دول

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المكسيك وكندا والصين، بسبب ما وصفه بتفاقم مشكلات الهجرة غير الشرعية وتزايد تدفق المخدرات عبر الحدود الأمريكية.

وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أنه يخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من المكسيك وكندا، بهدف دفع البلدين لاتخاذ تدابير جدية لمعالجة هذه القضايا الحدودية.

كما أشار ترامب إلى نيته فرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجيته لتحقيق العدالة التجارية وحماية الاقتصاد الأمريكي، وأنه سيتخذ جميع الخطوات اللازمة لتفعيل هذه القرارات بمجرد توليه منصبه رسميًا.

وشدد الرئيس المنتخب على أن هذه الرسوم لن يتم إلغاؤها إلا بعد أن تقدم كندا والمكسيك حلولًا ملموسة تحد من تدفق المخدرات وتضبط الحدود المفتوحة، التي وصفها بأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.