مقاتلتان روسيتان تعترضان قاذفتين أمريكيتين قرب كالينينجراد

قال مسؤول أمريكي، إن مقاتلتين روسيتين من طراز (سوخوي 27) اعترضتا قاذفتين أمريكيتين من طراز (بي-52 ستراتوفورتريس) بالقرب من مدينة كالينينجراد الروسية الواقعة على بحر البلطيق أمس، وفق وكالة رويترز.

وكانت القاذفتان الأمريكيتان في منطقة بحر البلطيق في إطار تدريب للولايات المتحدة مع حليفتها في حلف شمال الأطلسي فنلندا، التي تشترك في حدود بطول 1340 كيلومترًا مع روسيا، وسط تصاعد التوتر الناجم عن الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وجاء اعتراض القاذفتين الأمريكيتين بعد أيام فقط من إطلاق روسيا صاروخًا باليستيًا فرط صوتي متوسط المدى على أوكرانيا، يوم الخميس الماضي، ردًا على قرار الولايات المتحدة وبريطانيا السماح لكييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية متقدمة.

وقال المسؤول الأمريكي لـ"رويترز" إن القاذفتين الأمريكيتين لم تغيّرا خط سيرهما المخطط له مسبقًا خلال ما اعتُبر اعتراضًا آمنًا واحترافيًا من المقاتلتين الروسيتين.