أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، استقرارا نسبيا، بداية التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، بعد انخفاضه بنحو 3 قروش خلال تعاملات الأمس.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم في البنك المركزي، نحو 49.53 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم، في بنك مصر، حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي، بداية اليوم الأربعاء ، نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم في المصرف المتحد سعر 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، بداية اليوم نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس، حوالي 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم في بنك قطر الوطني، نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 49.62 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 49.72 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.