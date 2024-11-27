اليوم.. «زراعة النواب» تناقش 14 طلب إحاطة لبحث عدد من الموضوعات

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.

فتناقش في اجتماعها الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة لتشمل إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقًا للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة من النائب أشرف الشبراوي بشأن ضرورة الاتجاه إلى الزراعات التجميعية لمواجهة مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتنظر اللجنة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إحسان شوقي عبدالسلام بشأن:

1. عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

2. عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أبو سمنة بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد 312 من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بمديرية الزراعة بالفيوم.

كما تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة بشأن تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تسليم فرع (9، 10) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية مما يعرض المساحات المنزرعة للبور.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة سلامة، بشأن توعية الزراع بأهمية تطبيق الهدهد الذكي للتحول نحو زراعة حديثة ذكية للحد من ظاهرة الإصابة بالآفات وللتوسع في تطبيقات الإرشاد الزراعي لدعم الزراع.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف حاتم بشأن وقف تنفيذ أي مشروع تطويرؤ لحديقة الزهرية الأثرية حتى يتم تشكيل لجنة لترميم الحديقة وفقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن تضرر المزارعين بمركزي أبوكبير والإبراهيمية بمحافظة الشرقية من ضعف أداء الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال دعم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حماد النحال، بشأن التقاعس في إجراءات بيع أرض ملك الإصلاح الزراعي بقرية أسعد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة لإنشاء مركز شباب لخدمة أبناء القرية.

مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة فايزة صالح، بشأن تقاعس وزارة الزراعة عن رفع مساحة 12 قيراطا غير صالحة للزراعة بناحية شبراخيت بمحافظة البحيرة من سجلات الجمعية الزراعية للتبرع بها لإنشاء نادي شبراخيت الرياضي لخدمة أبناء القرى.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن استثناء قطعة أرض تم شراءها من هيئة الإصلاح الزراعي من حظر البناء على الأراضي الزراعية بقرية أبيس لإقامة مبنى إداري خاص بمركز شباب القرية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.