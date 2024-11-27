استعدادا لفصل الشتاء.. الكهرباء تراجع الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول

تولي وزارة الكهرباء اهتمامًا كبيرًا بضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتعاون مع الجهات المعنية. ومع ذلك، يجب على المواطنين أيضًا أن يقوموا بدورهم في ترشيد استهلاك الكهرباء للمساهمة في الحفاظ على الشبكة الكهربائية.

ومع اقتراب فصل الشتاء وتغير الأحوال الجوية، تزداد الحاجة إلى تأمين إمدادات الكهرباء بشكل مستمر وذلك لمواجهة التحديات التي قد تنتج عن تقلبات الطقس وزيادة الطلب على الكهرباء.

واستعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقارير اللجان المعنية فى الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية " إنتاجا ونقلا وتوزيعا "فيما يخص الانتهاء من الاستعداد لفصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات فى الطقس ورياح وسقوط الأمطار، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وتكثيف عمليات الصيانة وزيادة اعداد فرق الطوارئ.

ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء منها::

1-ضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء.

2- مراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية في سيناء والصعيد.

3-واتخاذ مايلزم لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي،.

4 - استمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

5- ضرورة توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب.

6- زيادة الاجراءات التي تقوم بها شركات الكهرباء لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، واهمية وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

7-مضيفا أن تطوير شبكات النقل والتوزيع له أثر كبير فى تأمين التغذية الكهربائية وعدم انقطاع التيار نتيجة الأعطال.

8-تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية سواء كان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات.

9- تم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من الطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

قال الدكتور محمود عصمت إن الأيام المقبلة ستشهد متابعة ميدانية لما تم اتخاذه من اجراءات خاصة فى المناطق المتوقع تعرضها لمخاطر بسبب التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، مؤكدا الاهتمام بالإرشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعا على رقم "121" لتلقى أي شكاوى على مدار 24 ساعة، وأن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تقوم بالمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، وأن هناك غرفة طوارئ فى الوزارة ستعمل على متابعة العمل فى جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين فى اطار تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات.



أبرز الاستعدادات:

صيانة الشبكة:

إجراء عمليات صيانة دورية لخطوط الكهرباء والمحولات وأعمدتها للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف.

فحص وتحديث المعدات الكهربائية.

التأكد من سلامة الأعمدة الكهربائية وخاصة في المناطق المعرضة للرياح الشديدة.

تنظيف الموصلات وإزالة أي عوائق قد تعيق مرور التيار.

التأكد من تثبيت الأعمدة بشكل جيد وخاصة في المناطق المعرضة للرياح الشديدة.

تجهيز المولدات:

التأكد من جاهزية المولدات الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية.

إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمولدات وضمان توفر الوقود اللازم.

حماية المعدات:

تغطية المعدات الكهربائية الخارجية لحمايتها من الأمطار والثلوج.

التأكد من عزل الأسلاك الكهربائية بشكل جيد لمنع حدوث ماس كهربائي.

زيادة القدرات الإنتاجية:

الاستعداد لزيادة إنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء.

تشغيل جميع المحطات الكهربائية بكامل طاقتها.

فرق الطوارئ:

تجهيز فرق طوارئ مدربة للتعامل مع أي انقطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي.

توفير قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن.

التعاون مع الأرصاد الجوية:

متابعة التوقعات الجوية بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

التنسيق مع الجهات المعنية لتجنب أي آثار سلبية للظروف الجوية على الشبكة الكهربائية.

توعية المواطنين:

تنظيم حملات توعية للمواطنين حول كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء.

تقديم النصائح والإرشادات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وأجهزتهم الكهربائية.

نشر التوعية حول كيفية التعامل مع الانقطاعات الكهربائية.

توفير أرقام الطوارئ للإبلاغ عن أي أعطال.

أهمية الاستعدادات:

تساهم هذه الاستعدادات في:

تقليل انقطاعات الكهرباء: مما يؤثر إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الاقتصادية.

الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية: مما يضمن وصول الكهرباء بانتظام وبجودة عالية.

تجنب الخسائر المادية والبشرية: الناتجة عن الأعطال الكهربائية.

نصائح للمواطنين:

تجنب استخدام أجهزة التدفئة القديمة أو التالفة.

توزيع الأحمال الكهربائية على مدار اليوم لتجنب زيادة التيار.

فحص الأسلاك الكهربائية في المنزل والتأكد من سلامتها.

تجهيز مصابيح يدوية وبطاريات احتياطية.