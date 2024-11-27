خدوش وجرح في وجه جوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وفينورد.. صور

سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي تعادلًا مخيبًا لآمال جماهيره أمام فينورد بنتيجة 3-3، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجه جوارديولا

والتقطت عدسات الكاميرات جوارديولا أثناء مقابلة صحفية، بشكل غير معتاد للجميع، إذ ظهر المدرب الإسباني بجروح طفيفة وفي وجهه.

كما ظهر جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مانشستر سيتي ضد فينورد، ووجهه ملطخًا بالدماء وبه خدوش على رأسه وأنفه.

وأجاب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي على أحد الصحفيين حول هذه الجروح، قائلًا: «لقد كان ذلك بواسطة إصبعي.. أريد إيذاء نفسي».

ويتراجع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في النتائج خلال الفترة الحالية، حيث خسر 5 مباريات متتالية وتعادل في أخرى، ليصل السيتي إلى 6 مباريات لم يتذوق خلالها طعم الفوز، وذلك على مستوى جميع البطولات.