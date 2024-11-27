أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

سيطرت حالة من الهدوء النسبي أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، عند نفس مستوى إغلاق أمس الثلاثاء، بعد أن شهدت سلسلة من التراجعات على مدار تعاملات الأمس، متأثرة بتراجع أسعاره عالميا، وكذلك استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وإقبالا في السوق المصرية، نحو 3650 جنيها للبيع، و3625 جنيها للشراء.

وبلغ سعر حرام الذهب عيار 24 الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق المصرية، في بداية تعاملات اليوم نحو 4171.5 جنيه للبيع، و4142.75 جنيه للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة، ليسجل نحو 3823.75 جنيه للبيع، و3797.5 جنيه للشراء.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم الأربعاء نحو 3128.5 جنيه للبيع، و3107.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بداية تعاملات اليوم نحو 2433.25 جنيه للبيع، و2416.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية اليوم في الصاغة المصرية، نحو 1564.25 جنيه للبيع، و1553.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب في الأسواق اليوم نحو 29200 جنيه للبيع، و29000 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب بالدمغة والمصنعية، فتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا، تراجع الذهب في البورصات العالمية للذهب، والذي افتتح الذهب تداولاته أمس عند 2627 دولارا للأونصة، ثم انخفض في منتصف التعاملات ليتداول عند المستوى 2613 دولارا للأونصة، ثم ارتفع إلى 2629 ثم عاد إلى 2627 مجددا، متأثرا بالتوترات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.