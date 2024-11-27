ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجولة الأولى للانتخابات الرومانية لم تسفر عن نتيجة فاصلة

الانتخابات الرومانية
الانتخابات الرومانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد المكتب الانتخابي الروماني أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات لم تكن فاصلة، ويتوجب إجراء جولة ثانية في 8 ديسمبر القادم.

وأعلن المكتب الانتخابي المركزي في رومانيا أن المرشح المستقل كالين جورجسكو حصل على 22.94% من الأصوات، بينما حصلت إلينا لاسكوني، زعيمة حزب اتحاد الإنقاذ الروماني المعارض على 19.18% من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات 52.55%.

ونظرا لعدم تمكن أي مرشح من الحصول على 50% من الأصوات في الجولة الأولى ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية في الـ8 من ديسمبر القادم.

الجولة الأولى الانتخابات الرومانية نتيجة فاصلة