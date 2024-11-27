الجولة الأولى للانتخابات الرومانية لم تسفر عن نتيجة فاصلة

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 01:13 ص

أفاد المكتب الانتخابي الروماني أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات لم تكن فاصلة، ويتوجب إجراء جولة ثانية في 8 ديسمبر القادم.

وأعلن المكتب الانتخابي المركزي في رومانيا أن المرشح المستقل كالين جورجسكو حصل على 22.94% من الأصوات، بينما حصلت إلينا لاسكوني، زعيمة حزب اتحاد الإنقاذ الروماني المعارض على 19.18% من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات 52.55%.

ونظرا لعدم تمكن أي مرشح من الحصول على 50% من الأصوات في الجولة الأولى ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية في الـ8 من ديسمبر القادم.